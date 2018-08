später lesen Polizei fasst Verdächtigen nach Überfällen FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Wegen zahlreicher Überfälle auf Banken und Geschäfte in Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen soll sich ein 45-jähriger Mann bald vor dem Landgericht Limburg verantworten. „Der Angeschuldigte steht im Verdacht, seit circa 20 Jahren eine Vielzahl von Raubüberfällen in verschiedenen Bundesländern begangen zu haben“, erklärten die Polizei des Kreises Waldeck-Frankenberg und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Donnerstag. dpa