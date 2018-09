Polizei findet Auto von totem Mann in der Pfalz

Im Fall eines im Schwarzwald aufgefundenen Toten führt eine Spur in die Südpfalz. Das Auto des Mannes, ein grauer Audi A6 als Rechtslenker, wurde am Mittwochmittag in Maximiliansau (Landkreis Germersheim) sichergestellt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Baden-Württemberg mitteilten. dpa

Der Mann war von einem Zeugen am späten Montagabend mit Schussverletzungen an der Landstraße zwischen Bad Herrenalb und Dobel (Kreis Calw) gefunden worden. Den Angaben zufolge handelt es sich um einen 47-jährigen Iraker, der im Stadtkreis Baden-Baden wohnte. Die Hintergründe des Falls sind noch völlig unklar. Ein Polizeisprecher sagte jedoch: „Es gab eine Vermisstenanzeige.“

Die Sonderkommission „Tanne“ mit 34 Beamten prüft das Geschehen und die Hintergründe. So gehen sie einem Hinweis einer Zeugin nach, die zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr in dem Waldgebiet zwischen Bad Herrenalb und Dobel am Montagabend deutlich zwei Schüsse innerhalb weniger Sekunden gehört haben will. Darüber hatten zuvor die „Badischen Neuesten Nachrichten“ (BNN) berichtet. „Die Sonderkommission prüft derzeit, ob die Wahrnehmung der Zeugin mit dem Verbrechen in Einklang zu bringen ist“, so die Polizei.

Die Leiche wurde inzwischen obduziert. Der Mann starb nach den Feststellungen der Rechtsmediziner an den Schussverletzungen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen der auffällige Rechtslenker am Montagabend im Bereich Bad Herrenalb, Dobel oder auf der Strecke in Richtung Pfalz aufgefallen ist.

