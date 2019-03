später lesen Polizei findet möglichen Verursacher von tödlichem Unfall Teilen

Twittern

Teilen



Eine Woche nach dem Unfalltod eines 89-jährigen Mannes in der Pfalz hat die Polizei einen Lkw-Fahrer als möglichen Verursacher ermittelt. Polizeibeamte stellten den Lastwagen am Dienstagabend bei Ingolstadt sicher und nahmen die Personalien des Fahrers auf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. dpa