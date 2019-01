später lesen Polizei findet ungekühltes Fleisch im Kleinbus FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Einen Kleinbus mit rund 60 Kilogramm ungekühltem Frischfleisch an Bord hat die Polizei bei Montabaur aus dem Verkehr gezogen. „Aus Gründen der Seuchengefahr darf Frischfleisch so nicht transportiert werden“, sagte am Donnerstag ein Polizeisprecher. dpa