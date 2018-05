später lesen Polizei findet Waffen in der Saar Teilen

Die Polizei hat in der Saar in Saarbrücken zwei Gewehre gefunden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, hatten Passanten am Montagnachmittag an der Bismarckbrücke Waffen gesichtet. Polizei und Feuerwehr bargen die Langwaffen, ein Luftgewehr und ein Dekorationsobjekt. Weitere Ermittlungen zu dem Fund seien derzeit nicht geplant, so die Polizei. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. dpa