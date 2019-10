Polizei findet zwei Tote in Wohnungen in Montabaur

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild.

Montabaur Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag in Montabaur im Westerwald zwei Tote in ihren jeweiligen Wohnungen gefunden. Laut dem Koblenzer Oberstaatsanwalt Rolf Wissen hatte eine Frau in der Kleinstadt die Polizei über den Suizid ihres 45-jährigen Ehemanns informiert.

Etwa eineinhalb Stunden später sei der Polizei der Fund eines weiteren, 43 Jahre alten Toten in einer anderen Wohnung in Montabaur gemeldet worden.

„Nach den mir bisher vorliegenden Ermittlungsergebnissen ist davon auszugehen, dass der 45-jährige Mann zuerst den 43 Jahre alten Mann und danach sich selbst getötet hat“, erklärte Wissen. „Als Hintergrund der Tat kommen Beziehungsschwierigkeiten in Betracht.“ Einiges deute auf Schüsse als Todesursache hin. Das seien aber noch keine gesicherten Erkenntnisse, betonte der Oberstaatsanwalt.