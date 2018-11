später lesen Polizei: Frankenthal ist für Fahrradfahrer gefährlich Teilen

Fahrradfahrer in Frankenthal in der Pfalz sind im Straßenverkehr besonders häufig in Unfälle verwickelt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, gibt es auf 100 000 Einwohner hochgerechnet in ihrem Zuständigkeitsbereich derzeit jährlich mehr als 227 Unfälle mit Radfahrern. dpa