Ermittlungen Polizei geht bei Leiche in Hockenheim von Tötungsdelikt aus

Die Polizei hat die Sonderkommission „Rampe“ eingerichtet. Ein Passant hatte am Donnerstagvormittag die Leiche an einer dortigen Nato-Rampe entdeckt. Die Polizei bat die Bevölkerung um konkrete Hinweise. Auch eine mysteriöse Feuerstelle in der Nähe des Auffindeorts der Leiche war den Ermittlern aufgefallen. Der Uferbereich ist ein beliebter Ort unter Spaziergängern.