Polizei hält Autofahrer zwei Mal mit über drei Promille an

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/Archiv.

Kaiserslautern Die Polizei hat einen Autofahrer mit 3,15 Promille an einer Autobahnausfahrt in Kaiserslautern aus dem Verkehr gezogen. Der Mann habe keinen Führerschein vorzeigen können, weil er diesen bereits bei einer vorangegangen Kontrolle am selben Tag hatte abgeben müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa