Einsatz an der Mosel Polizei hat rechtsextremistisches Konzert in Kröv verhindert

Mit ihrem Einsatz im Moselort Kröv hat die Polizei am Samstagabend nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Michael Ebling ein rechtsextremistisches Konzert verhindert. „Nach unserem derzeitigen Stand haben einige Menschen, die wohl überwiegend aus Nordrhein-Westfalen gekommen sind, versucht, dort ein Konzert durchzuführen mit einem klar rechtsextremistischen Hintergrund, rechtsextremistischer Musik. Unsere Polizei hat das unterbunden“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag dem SWR. Ebling betonte: „Rechtsextremisten haben in Rheinland-Pfalz keinen Platz.“