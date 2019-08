Trier Alle 600 Rheinland-Pfälzer, die auf auf sogenannten Feindeslisten rechter Gruppen stehen, wurden mittlerweile von der Polizei darüber informiert. Zuvor hatte das Land dafür keine Notwendigkeit gesehen.

Die Betroffenen hätten in den vergangenen Tagen Post vom LKA bekommen, in der sie darüber informiert worden seien, dass ihr Name in verschiedenen Informationssammlungen von rechten Gruppen im Internet aufgetaucht sei.