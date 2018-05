später lesen Polizei hebt Marihuana-Plantage mit 72 Pflanzen aus FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Der Polizei in Kaiserslautern ist ein dicker Drogen-Fisch ins Netz gegangen: Bei einer Hausdurchsuchung entdeckten Fahnder in einer Dachgeschoss-Wohnung 72 Marihuana-Pflanzen in speziellen Wachstumskästen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Plantage sei „professionell aufgebaut“ gewesen, die Technik habe einen Wert von mehreren tausend Euro gehabt. dpa