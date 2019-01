später lesen Polizei in Rheinland-Pfalz setzt auf neue digitale Techniken FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Die Polizei in Rheinland-Pfalz setzt bei ihren Ermittlungen auf zwei neue digitale Techniken zur Identifikation von Verdächtigen. Mit der 3-D-Visualisierung und Rekonstruktion von Tatorten, Zeugen und Tätern ist das Landeskriminalamt Vorreiter in Deutschland, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag in Mainz sagte. dpa