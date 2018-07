später lesen Polizei: Jugendlicher hat Feuer in Irsch gelegt FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Nach einem Feuer in einem Wohngebäude in Irsch (Kreis Trier-Saarburg) wird der Sohn des Hauseigentümers als Brandstifter verdächtigt. Der 17 Jahre alte Jugendliche habe die Tat eingeräumt, teilte die Polizei am Dienstag mit. dpa