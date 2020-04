Polizei: „Keine Probleme“ bei Corona-Kontrollen

Polizei fährt Streife am Rheinufer. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Die Sonne lacht und Supermärkte haben für letzte Ostereinkäufe geöffnet - doch die Menschen haben sich am Samstag größtenteils an die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gehalten.

Die Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz meldeten bis zum Nachmittag „keine Probleme“ oder größeren Verstöße. Zwar seien mehr Menschen als am Karfreitag unterwegs, hieß es etwa aus Mainz. Es seien aber „alle gesittet“, sagte ein Polizeisprecher.

„Die Menschen haben das offenbar akzeptiert“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Trier mit Blick auf die Kontakt- und Abstandsregelungen. Es seien zwar ein paar Leute zuviel angetroffen worden, hieß es aus Koblenz. Aber das habe sich im Rahmen gehalten. Die Polizei in Ludwigshafen will eine Bilanz zu möglichen Verstößen nach Ostern veröffentlichen.