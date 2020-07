Polizei löst Feier mit 300 Gästen in Kaiserslautern auf

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet auf. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild

Kaiserslautern Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag eine Feier mit rund 300 Gästen in Kaiserslautern aufgelöst. „Nachdem bei der Polizei mehrere Beschwerden eingingen, musste die Party von mehreren Polizeistreifen aufgelöst werden, um die Nachtruhe wiederherzustellen und Verstößen gegen die Coronabekämpfungs-Verordnung entgegenzuwirken“, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Demnach hatte eine Frau über einen Messenger-Dienst zu der Party eingeladen. Dafür habe sie ein Anwesen in der Innenstadt angemietet. Da dieses aber nicht genügend Platz für 300 Menschen geboten habe, sei etwa die Hälfte der Gäste auf die Straße ausgewichen. Nach mehreren Beschwerden von Anwohnern löste die Polizei die Feier auf.

Unter den Gästen befanden sich laut Polizei auch mehrere amerikanische Militärangehörige, die den Nationalfeiertag feierten. Deshalb habe die amerikanische Militärpolizei die deutschen Behörden bei dem Einsatz unterstützt.