Rave Polizei löst illegale Party auf - Ermittlungen wegen Drogen

Girkenroth · Am Sonntagmorgen wird die Polizei in einen Wald gerufen - dort findet eine illegale Rave-Party statt. Am Ende gibt es mehr als ein Dutzend Anzeigen.

11.08.2024 , 20:03 Uhr

Bei fast allen Teilnehmenden einer Rave-Party in Girkenroth fand die Polizei harte Drogen. Foto: Soeren Stache/dpa

Nach einer illegalen Rave-Party in Girkenroth im Westerwaldkreis ermittelt die Polizei wegen Drogendelikten. Die Einsatzkräfte seien am Morgen in das Waldgebiet gerufen worden, teilte die Polizei mit. Sie seien dort auf 15 Personen gestoßen und hätten bei Durchsuchungen bei fast allen von ihnen zum Teil harte Drogen wie Amphetamine gefunden. Die Beamten lösten demnach die Veranstaltung auf und nahmen 13 Strafanzeigen auf, überwiegend wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ein Teilnehmer wurde wegen eines Haftbefehls in die JVA Koblenz gebracht. © dpa-infocom, dpa:240811-930-200620/1

(dpa)