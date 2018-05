später lesen Saarland Polizei: Männer haben zwölfjähriges syrisches Mädchen in Weiskirchen angegriffen FOTO: Polizei Saarland FOTO: Polizei Saarland Teilen

Twittern

Teilen



Zwei Männer haben im saarländischen Weiskirchen ein zwölfjähriges Mädchen syrischer Herkunft angegriffen und verletzt. Die Tat an einer Bushaltestelle war am 9. April, nun gibt es Phantombilder der beiden Täter, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. dpa/red