Polizei nimmt drei mutmaßliche Betrüger fest

Die Polizei hat in Blieskastel und Saarbrücken drei mutmaßliche Betrüger festgenommen. Die Männer im Alter von 19, 45 und 48 Jahren wollten am Montag und Dienstag Geld bei ihren Opfern abholen, als sie von Spezialeinheiten festgenommen wurden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. dpa