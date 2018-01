später lesen Polizei nimmt Drogenhändler in Lahn-Dill-Kreis hoch FOTO: Hendrik Schmidt FOTO: Hendrik Schmidt Teilen

Nach umfangreichen Ermittlungen ist der Polizei im Lahn-Dill-Kreis ein Treffer im Kampf gegen die Drogenkriminalität gelungen. Bei der Durchsuchung einer Wohnung in der Nähe von Wetzlar stellte die Polizei am Mittwoch insgesamt mehr als 600 Gramm Haschisch, 250 Gramm Marihuana, 2 Gramm Amphetamin, 34 Ecstasy-Tabletten sowie 105 LSD-Trips sicher. Das Rauschgift habe einen Straßenverkaufspreis von etwa 10 000 Euro, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 40 Jahre alte Besitzer der Wohnung sei bereits mehrfach wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. dpa