Polizei nimmt flüchtigen Mann nach Suchaktion fest FOTO: Stefan Puchner

Die Polizei hat den flüchtigen Mann, der seit Montagabend in Traben-Trarbach gesucht wurde, in seiner Wohnung festgenommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde niemand verletzt. Der 53-Jährige soll seine Partnerin während eines Streits mit einem Messer bedroht haben. dpa