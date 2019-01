später lesen Polizei nimmt Gesuchten auf Dachboden fest FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Die saarländische Polizei hat in Wadern einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Nach einem Hinweis, dass sich der 24-Jährige in einem Haus im Ortsteil Nunkirchen aufhält, umstellten Beamte am Samstag das Anwesen und durchsuchten es, wie die Polizei mitteilte. dpa