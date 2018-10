später lesen Polizei nimmt mit Haftbefehl gesuchten Einbrecher fest Teilen

Die Polizei hat am Donnerstag einen gesuchten Einbrecher in Saarlouis geschnappt. Gegen den 44-Jährigen habe ein Haftbefehl wegen schweren Bandendiebstahls vorgelegen, teilte die Polizei in Saarbrücken mit. dpa