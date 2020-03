Polizei nimmt mutmaßliche Drogenhändler fest

Handschellen hängen am Gürtel eines Justizbeamten. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild.

Kyllburg Die Polizei hat in Kyllburg zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Bei ihnen seien insgesamt sechs Kilogramm Haschisch, 5000 Ecstasy-Tabletten und eine geringe Menge Amphetamine gefunden worden, teilte die Polizei in Wittlich am Dienstag mit.



