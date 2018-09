später lesen Polizei nimmt mutmaßliche Serieneinbrecher fest FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Die Polizei hat in Trier zwei mutmaßliche Serieneinbrecher festgenommen. Es werde in über 20 Fällen gegen sie ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit. Bei ihren Einbrüchen im Raum Trier, in Luxemburg und in Belgien sollen die 40 und 44 Jahre alten Männer meist nachts Löcher in Fenster- oder Türrahmen gebohrt haben. dpa