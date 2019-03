Mit einer 24-stündigen Verkehrskontrollaktion am Mittwoch will die Polizei Raser in die Schranken weisen und Autofahrer für die Unfallgefahren durch zu hohes Tempo sensibilisieren. Die Aktion findet im Rahmen einer europaweiten Kontrollwoche statt. red

Wie das Landeskriminalamt (LKA) in Mainz am Freitag mitteilte, findet die so genannte TISPOL-Kontrollwoche vom kommenden Montag bis Sonntag statt. Schwerpunkt der europaweiten Aktion gegen zu schnelles Fahren ist der „Speedmarathon 2019“ am Mittwoch ab 0 Uhr bis Donnerstag, 0 Uhr.

In Deutschland beteiligen sich neben Rheinland-Pfalz die Bundesländer Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen am 24-Stunden-Speedmarathon 2019. Auch die luxemburgische Polizei hat am Freitag auf die Kontrollaktion im Großherzogtum am Mittwoch hingewiesen.

2018 nahmen insgesamt 23 europäische Länder an der Aktion teil. Mehr als 14.000 Beamte waren im Einsatz. 357.639 Geschwindigkeitsverstöße wurden registriert, in denen auch die Messungen von stationären Anlagen enthalten sind. „92 Prozent aller Fahrer hielten sich erfreulicherweise an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten“, heißt es seitens des LKA.

Nicht angepasste und überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Unfallursachen auf Europas Straßen. Vielen Fahrern sei gar nicht bewusst, dass die Geschwindigkeit auch eine entscheidende Rolle bei der Schwere der Unfälle spielt, die eine andere Ursache als das Tempo haben, heißt es in einer Mitteilung des LKA.

Immer noch verhielten sich viel zu viele Fahrer im Straßenverkehr mehr als leichtsinnig, wenn sie die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten nicht einhalten. So seien Überschreitungen von mehr als 30 km/h innerorts keine Seltenheit, auf Autobahnen oftmals sogar mehr als 50 km/h.