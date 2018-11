Polizei nimmt vier Sprayer nach besprühen von Zügen fest

Die Bundespolizei hat bei Altenahr (Kreis Ahrweiler) vier Graffiti-Sprayer vorläufig festgenommen, die kurz zuvor noch drei Züge besprüht hatten. Dabei hatten sie einen Schaden von rund 30 000 Euro verursacht. dpa

Wie die Bundespolizei in Trier am Freitag weiter berichtete, hatten die Sprüher in der Nacht zum Freitag eine Fläche von etwa 400 Quadratmetern angesprüht. Die Beamten hatten den Bahnhof im Ortsteil Kreuzberg observiert, weil es dort in den vergangenen Monaten immer wieder Graffiti-Straftaten gab. Am Tatort wurden unter anderem 20 Sprühdosen und zwei Leitern sichergestellt. Die mutmaßlichen Täter müssen neben einem Ermittlungsverfahren auch mit Schadensersatzforderungen der Deutschen Bahn rechnen.