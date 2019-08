Polizei: Null-Toleranz-Strategie bei Pokalspiel

Kaiserslautern Vor dem brisanten Rheinland-Pfalz-Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und FSV Mainz 05 hat die Polizei eine Null-Toleranz-Strategie gegen Unruhestifter angekündigt. „Krawallmacher müssen mit harten Geld- oder sogar Haftstrafen rechnen“, warnte Bernhard Christian Erfort vom Polizeipräsidium der pfälzischen Stadt vor dem DFB-Pokalspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr).

Auch die Mainzer Polizei bereite sich auf das „besondere Spiel“ vor, teilten die Behörden in der Landeshauptstadt mit. So seien die Sicherheitskräfte zum Beispiel am Samstag in der Mainzer Innenstadt präsent. Dann wollen die Fans gegen 10.30 Uhr gemeinsam vom Theater zum Hauptbahnhof gehen. „Die Polizei begrüßt es, dass bereits im Vorfeld aus dieser Gruppierung heraus einige Verhaltenshinweise an die Mitreisenden kommuniziert wurden und wünscht allen ein spannendes und konfliktfreies Derby“, teilten die Behörden in Mainz mit.