Polizei öffnet Geldautomat mit Wasserstrahlschneider

Spezialkräfte öffnen in einer nach Polizeiangaben in Deutschland einmaligen Aktion mit einem Wasserstrahlschneidegerät einen Tresor in einem explodierten Geldautomaten. Professionelle Täter hatten am Ostersamstag vergeblich versucht, das Gerät in Mainz-Mombach aufzusprengen und an das Geld zu kommen, wie Polizeisprecher Alexander Koch am Donnerstag berichtete. dpa