Zur Stärkung des Sicherheitsgefühls in Ludwigshafen haben Polizei und Stadtverwaltung in der zweitgrößten Kommune in Rheinland-Pfalz ein dreimonatiges Pilotprojekt gestartet. Am zentralen Berliner Platz sind künftig Mitarbeiter der Polizei und des Kommunalen Vollzugsdienstes täglich außer sonntags ansprechbar. dpa