Polizei prüft Maschinenpistolen

Wegen möglicherweise abgenutzter Waffenteile nimmt die rheinland-pfälzische Polizei Maschinenpistolen unter die Lupe. Es gehe um die Sicherungswalze an den Waffen des Typs MP 5 des Herstellers Heckler&Koch, teilte das Ministerium am Freitag in Mainz mit. dpa