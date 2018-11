Polizei prüft Zusammenhang von Gewaltserie in Saarbrücken

Nach einer Serie gewaltsamer Auseinandersetzungen in der Saarbrücker Innenstadt prüft die Polizei einen Zusammenhang zwischen den Taten. „Ob einige oder alle dieser Vorfälle untereinander im Zusammenhang stehen, kann nach den bisher bekannten Fakten nicht sicher bewertet werden“, erklärte ein Sprecher des Lagezentrums auf Anfrage. dpa

„Die Ermittlungen der Polizei stehen noch am Anfang.“

Ausgangspunkt der Gewaltserie waren nach einer Auflistung der Polizei Vorfälle am Abend des 18. November. Nach Polizeiangaben wurden zunächst zwei afghanische Staatsangehörige durch bislang nicht identifizierte Täter aus einer Menschengruppe heraus mit Faustschlägen und Fußtritten angegriffen und verletzt.

Wenig später zerstörte eine Gruppe die gläserne Front einer Shisha-Bar und verletzte dort einen Mitarbeiter. Die Polizei geht nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass die Straftaten von einer Gruppe von 15 bis 20 Personen begangen wurden. An den Folgetagen kam es zu mehreren weiteren Körperverletzungsdelikten in Saarbrücken.

Einen Bericht der „Bild am Sonntag“, wonach mehrere rivalisierende ausländische Gruppen aneinandergeraten sein sollen, wollte der Sprecher des Lagezentrums nicht kommentieren. Die Zeitung beruft sich auf interne Berichte der Polizei Saarbrücken, in denen von „schwerem Landfriedensbruch durch rivalisierende ausländische Gruppierungen in der Saarbrücker Innenstadt“ die Rede sei. Nach Informationen der Zeitung vermuten Ermittler als Hintergrund der Auseinandersetzungen einen Kampf um Drogenreviere.

