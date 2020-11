Polizei registriert über 100 Verstöße gegen Maskenpflicht

Ein Schild mit der Aufschrift „Mundschutz tragen“. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv

Trier Bei Grenzfahndungen, in Zügen und an Bahnhöfen in Trier und Koblenz sind in der vergangenen Woche 153 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt worden. Die Personen hätten die Mund-Nasen-Bedeckung nicht oder nicht richtig getragen, teilte die Bundespolizei Trier am Montag mit.

