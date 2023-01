Finanzen : Echt sicher: Warum die rheinland-pfälzische Polizei fast zwei Millionen Euro für private Sicherheitsdienste ausgibt

In einigen Fällen bedient sich auch die rheinland-pfälzische Polizei privater Sicherheitsdienste. Foto: dpa/Fabian Strauch

Trier Die Landesregierung lässt sich das Engagement privater Sicherheitsfirmen jedes Jahr einen dicken Millionenbetrag kosten. Das Geld fließt beispielsweise in Ordnerdienste bei Veranstaltungen. Das ist nachvollziehbar. Aber warum gibt auch die Polizei fast zwei Millionen Euro für private Sicherheitsdienste aus?

Die Mainzer Landesregierung lässt sich die Bewachung ihrer Liegenschaften sowie Ordnungs- und Sicherheitsdienste bei Veranstaltungen jährlich einen hohen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Das geht aus einer Antwort des rheinland-pfälzischen Innenministeriums auf eine Anfrage der CDU-Landtagsabgeordneten Anette Moesta hervor. Danach gab die Landesregierung im vergangenen Jahr insgesamt rund 32,4 Millionen Euro für private Sicherheitsdienste aus. Das meiste Geld, insgesamt knapp 27 Millionen Euro, ließ sich das Land demnach die Sicherheitsdienste in den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende und in der Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige kosten.

Wofür die Polizei private Sicherheitsdienste bezahlt

In dem Antwortschreiben an die CDU-Parlamentarierin heißt es, dass im Bereich der Polizei private Sicherheitsdienste eingesetzt würden, weil „dies die wirtschaftlichste Lösung“ sei. Nur: Für welchen Zweck werden die Privaten eingesetzt? Bewachen sie die Ordnungshüter? Nein, meint die Sprecherin des rheinland-pfälzischen Innenministers Michael Ebling (SPD). Die rheinland-pfälzischen Polizeiinspektionen seien rund um die Uhr besetzt und müssten somit nicht zusätzlich bewacht werden.

Allerdings werde die Polizei bei der Sicherung von Großliegenschaften (etwa Standorte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik oder der Hochschule der Polizei) von privaten Sicherheitsdiensten unterstützt. Die Privaten entlasteten die Polizeibeamten, die somit ihrer originären Tätigkeit nachgehen könnten, erklärt die Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Damit diente diese Entscheidung auch der Steigerung der polizeilichen Präsenz in der Fläche.

Bleibt noch eine Antwort auf die Frage, warum denn die Kosten in den zurückliegenden Jahren um über 60 Prozent von 1,12 Millionen Euro auf 1,83 Millionen Euro gestiegen sind. Das ist nach den Worten der Ministeriumssprecherin unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Bewachung der Hochschule der Polizei erst 2018 begonnen habe. Zudem sei der Mindestlohn in diesem Zeitraum von 8,84 auf zwölf Euro pro Stunde gestiegen.

Für 121 Euro: Sicherheitsdienst bewahrt Schlüssel auf

Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick auf den kleinsten Ausgabeposten in der Auflistung des Innenministeriums. Das dem Mainzer Wissenschaftsministerium zugeordnete NS-Dokumentationszentrum Osthofen bei Worms verbuchte demnach für private Sicherheitsdienste im vergangenen Jahr gerade einmal 121 Euro. Warum so wenig? Die Dienstleistung hält sich in Grenzen. Der Sicherheitsdienst bewahre lediglich die Schlüssel für die Gedenkstätte auf, heißt es, um diese im Notfall Polizei oder Feuerwehr zur Verfügung stellen zu können. Eine Schlüsselverwaltung direkt bei Polizei oder Feuerwehr sei nicht möglich.