Polizei richtet zum Jahreswechsel Waffenverbotszonen ein

Um die Sicherheit beim Jahreswechsel zu erhöhen, führt die Bundespolizei in Saarbrücken eine Waffenverbotszone ein. Wie die Bundespolizei in Koblenz am Donnerstag mitteilte, soll im Zeitraum vom 31. Dezember 2018, 18:00 Uhr bis zum 1. Januar 2019, 06:00 Uhr am Hauptbahnhof Saarbrücken Waffen verboten werden. dpa