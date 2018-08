später lesen Polizei schießt auf flüchtendes Auto: Niemand verletzt FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Bei einer Verfolgungsjagd in Saarbrücken hat die Polizei auf ein Auto geschossen. Niemand sei verletzt worden, teilten die Beamten mit. Eine Polizeistreife wollte das Auto am Mittwoch in Saarbrücken kontrollieren. dpa