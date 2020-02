Polizei setzt Taser gegen aggressiven Mann ein

Ein leuchtendes Blaulicht ist auf dem Dach eines Funkstreifenwagens zu sehen. Foto: Jens Büttner/Archiv.

Landau Polizisten haben in Landau einen aggressiven Mann mit einem Taser gestoppt. Der 32-Jährige habe versucht, die Beamten anzugreifen, teilte die Polizei am Montagabend in Landau mit. Nach dem Einsatz des Elektroimpulsgerätes sei der Mann in Gewahrsam genommen worden.



Nach ersten Ermittlungen hatte der Mann aus dem Kreis Germersheim zuvor seine Lebensgefährtin bedroht. Die 25-Jährige war aus der gemeinsamen Wohnung zu einer Freundin nach Landau geflüchtet. Als der 32-Jährige dort auftauchte, hatte die 25-Jährige die Polizei gerufen.