Vorsicht Schockanruf : Polizei: So geht man richtig mit den Betrügern am Telefon um

Nicht nur bei der Polizei, auch bei der Verbraucherzentrale rufen viele Menschen an, die stinksauer sind, weil sie sich betrogen fühlen.

So bearbeitete Verbraucherschützerin Tamina Barth zuletzt öfter Fälle von Kunden, die nicht bekamen, was sie bei einem großen Versandhändler bestellt hatten: Statt des georderten Smartphones fand ein Kunde Steine und Kondome in seinem Päckchen. Als er das dann reklamierte und retour schickte, hieß es, man könne ihm das Geld nicht erstatten, da er ja kein Handy zurückgeschickt habe. Auch Abo-Kündigungen landen auf Barths Schreibtisch. So hatte jemand ein Kündigungs-Portal genutzt, um sein Streaming-Abo zu beenden und wunderte sich dann über hohe Kosten.

Und immer wieder melden sich Menschen, weil sie betrügerische Inkasso-Schreiben bekommen, die in drohendem Ton Geld für nie genutzte Leistungen fordern.

Wenn die Forderungen nicht berechtigt sind, sollte man auf solche Schreiben gar nicht reagieren und auch die angegebenen Telefonnummern nicht anrufen!

Wie man sich vor solchen aktuellen Betrugsmaschen schützen kann, thematisiert die Verbraucherzentrale am Donnerstag, den 16. Februar 2023, um 16.30 Uhr in ihrem Web-Seminar „Sicher gegen Abzocke“.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp möglich.