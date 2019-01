später lesen Polizei-Spezialkräfte machen aggressiven Mann unschädlich Teilen

Mit einem Elektroschocker haben Spezialkräfte der Polizei einen aggressiven Mann in Schifferstadt unschädlich gemacht. Der Asylbewerber sollte am Dienstag von städtischen Mitarbeitern in eine andere Unterkunft verlegt werden. dpa