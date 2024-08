Rheinland-Pfalz Polizei startet Geschwindigkeitskontrollwoche

An rund 120 Orten im Bundesland werden ihm zufolge mobile und feste Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Teilweise gebe es auch Anhalteposten der Polizei. Den einzelnen Polizeipräsidien stehe es frei, ob sie an der europaweiten Aktion teilnehmen. Bilanz werde voraussichtlich am Sonntag gezogen, so das Polizeipräsidium Rheinpfalz.