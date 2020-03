Polizei stellt mit Haftbefehl gesuchten Mann

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild.

Landau Ein Mann hat in Landau in der Pfalz Polizisten angegriffen und ist mit einem sogenannten Taser außer Gefecht gesetzt worden. Der 28-Jährige habe am Montagabend nach ersten Ermittlungen versucht, in eine ehemalige Sporthalle einzudringen, teilte die Polizei mit.



