Nach mehrmonatigen Ermittlungen hat die Polizei in Landau einen 28 Jahre alten Mann gestellt, der in mehreren hundert Fällen illegal mit Marihuana gehandelt haben soll. Dabei habe er die Droge unter anderem an Minderjährige verkauft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. dpa