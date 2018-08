später lesen Polizei stellt umstrittenen Einsatz nicht generell in Frage FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmar stellt den Polizeieinsatz beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Elbestadt nicht generell in Frage. Das Bedauern über viel zu lange Kontrollen eines ZDF-Teams bedeute natürlich nicht, dass die Polizei an diesem Tag alles falsch gemacht habe, sagte Kretzschmar am Samstag der Deutschen Presse-Agentur: „Aber es lief leider nicht alles fehlerfrei. dpa