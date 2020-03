Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer: Apfelwein im Fußraum

Mogendorf/Montabaur Mit fast drei Promille Alkohol intus hat die Polizei einen Pkw-Fahrer auf der Autobahn 3 gestoppt. Zeugen hatten am Donnerstagabend einen auffällig fahrenden Wagen bei Mogendorf (Westerwaldkreis) gemeldet, wie die Autobahnpolizei am Freitag in Montabaur mitteilte.



