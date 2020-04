Polizei stoppt betrunkenen Fußgänger auf der Autobahn 63

Klein-Winterheim Die Polizei hat einen betrunkenen und unter Drogen stehenden Fußgänger mitten auf der A63 in Rheinhessen gestoppt. Der 51-Jährige sei am späten Montag auf der Höhe von Klein-Winternheim von Zeugen gemeldet worden, teilten die Beamten am Dienstag mit.



