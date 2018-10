später lesen Polizei stoppt Kühlwagen mit Flüchtlingen Teilen

Die Polizei hat am Dienstagvormittag in Saarlouis den Lkw eines mutmaßlichen Schleusers mit fünf Flüchtlingen an Bord gestoppt. Die Iraker hätten sich in dem Kühlwagen befunden und noch in Frankreich per Handy wegen der Kälte selbst den Notruf alarmiert, sagte ein Sprecher der Bundespolizei im saarländischen Bexbach. dpa