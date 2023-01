Landkreis Neunkirchen : Polizei sucht Giftschlangen: Forderung nach Gefahrverordnung

Schiffweiler Im Saarland sucht die Polizei nach Giftschlangen, die aus einer Privatwohnung verschwunden sind. Eine Gefahr- oder Gifttierverordnung gibt es im Saarland nicht, kritisiert eine Tierschutzorganisation.

Die Suche nach weiteren ausgebüxten Giftschlangen und Spinnen im saarländischen Schiffweiler geht weiter. Im Laufe des Tages würden Einsatzkräfte von einer Fachfirma unterstützt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Suche nach dem 37 Jahre alten Bewohner und Tierhalter dauert ebenfalls an. Ihm soll die giftige Hornviper gehören, die am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus entdeckt worden war. Der Mann, der länger nicht mehr zu Hause gewesen sei, sei bereits wegen einer anderen Tat per Haftbefehl gesucht worden und befinde sich vermutlich auf der Flucht.