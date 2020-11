Polizei sucht nach drei vermissten Mädchen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/archiv

Asbach Die Polizei sucht nach drei als vermisst gemeldeten Mädchen aus Asbach im Kreis Neuwied. Die 15-jährige Jugendliche sowie die beiden zwei und zehn Jahre alten Kinder seien am Sonntagnachmittag nach einem Gassigang mit zwei kleinen Hunden nicht nach Hause zurückgekehrt, teilte die Polizei in Neuwied am Montag mit.

