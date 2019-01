später lesen Polizei sucht nach Explosion in Silvesternacht Zeugen FOTO: Lino Mirgeler FOTO: Lino Mirgeler Teilen

Nach einer Explosion in der Mainzer Altstadt an Silvester suchen die Ermittler nun nach weiteren Zeugen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelt es sich bei dem bisher unbekannten Sprengsatz wohl um einen nicht frei verkäuflichen Feuerwerkskörper. dpa