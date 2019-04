später lesen Polizei sucht Sprengstoffrest nach Geldautomaten-Explosion Teilen

Nach einer Geldautomatensprengung in Mainz gibt es möglicherweise am Tatort noch Reste von einem nicht gezündeten Festsprengstoff. Derzeit werde beraten, wie am besten danach gesucht werden könne, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. dpa